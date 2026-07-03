إرهاب المستوطنين يتصاعد.. اعتداءات عنيفة تطال منازل وممتلكات المواطنين في الضفة

هاجم مستوطنون، الجمعة، المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب، وإلحاق أضرار بمنازل ومرافق زراعية وخطوط كهرباء.

ففي شمال شرق رام الله، هاجم عشرات المستوطنين أهالي بلدة ترمسعيا وقرية أبو فلاح خلال مسيرة انطلقت لتمكين أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء من الوصول إلى أراضيهم في منطقة "البدود"، بمشاركة متضامنين أجانب.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على المشاركين في المسيرة ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، ما أدى إلى إصابة مسن وعدد من المتضامنين الأجانب بعد رشهم بغاز الفلفل.

وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، محيط منازل المواطنين على أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله.

وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون الليلة الماضية منزل عائلة نايف كعابنة قرب قرية الطيبة شرق رام الله، حيث رشقوا المنزل بالحجارة وحاولوا وضع مادة سامة في صهريج المياه الخاص بالعائلة، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تتعرض لها منذ إقامة بؤرة استيطانية قرب مسكنها قبل نحو عامين.

وفي محافظة بيت لحم، دمر مستوطنون، الجمعة، خط التيار الكهربائي المغذي لقرية المنية جنوب شرق المحافظة، للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المستوطنين صعّدوا خلال الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق أهالي القرية، من خلال مهاجمة المنازل والاعتداء على المواطنين ومحاولات الدعس.

وفي محافظة طولكرم، أقدم مستوطنون صباح اليوم على تخريب بيوت بلاستيكية في منطقة "برية" القريبة من حاجز شوفة العسكري جنوب شرق المدينة، بعد تمزيق الشبك المحيط بها، ما ألحق أضراراً بالمرافق الزراعية التابعة لعائلة إسماعيل من قرية شوفة.

وأكد شهود عيان أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة تستهدف الأراضي والممتلكات الزراعية في المنطقة، وتتسبب بخسائر مادية للمزارعين وتعيق وصولهم إلى أراضيهم التي تشكل مصدر رزقهم الأساسي.

المصدر / فلسطين أون لاين