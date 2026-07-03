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بالفيديو قبل مواجهة مصر.. لاعب المنتخب الأسترالي "ينغي" يعتنق الإسلام

03 يوليو 2026 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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مهاجم المنتخب الأسترالي تيتي ينغي يعلن اعتناقه الإسلام

في خطوة أثارت ردود استحسان عربية وإسلامية، وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل، أعلن مهاجم المنتخب الأسترالي تيتي ينغي اعتناقه الإسلام، قبل أيام من مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام مصر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال ينغي، في تصريحات نقلتها منصة Qalby Studios عبر حسابها على "إنستغرام"، إن رحلته إلى الإسلام بدأت بزيارة أحد المساجد في مدينة أديلايد بدافع الفضول، بهدف التعرف إلى أجواء المسجد ومشاهدة المسلمين أثناء أداء الصلاة، مؤكدًا أن تلك الزيارة شكّلت نقطة تحول فكرية وروحية في حياته.

النطق بالشهادتين بعد خطبة الجمعة

وأوضح أنه خلال الزيارة التقى الداعية الإسلامي الزيمبابوي مفتي إسماعيل مينك، الذي كان يلقي خطبة الجمعة، مشيرًا إلى أن حديثًا دار بينهما انتهى بسؤال مينك له عمّا إذا كان قد نطق بالشهادتين، وعندما أجاب بالنفي دعاه إلى النطق بهما، فاستجاب لذلك داخل المسجد.

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وأكد المهاجم الأسترالي أن اعتناقه الإسلام لم يكن قرارًا مفاجئًا، بل جاء بعد فترة من البحث والدراسة والتأمل، انتهت بقناعة شخصية كاملة بالدين الإسلامي.

أصول سوادنية

ويبلغ ينغي 26 عامًا، وُلد في مدينة أديلايد الأسترالية، وينحدر من أسرة تعود أصولها إلى جنوب السودان قبل أن تستقر في أستراليا. ويعد من أبرز مهاجمي المنتخب الأسترالي، كما يلعب في صفوف نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني.

ويستعد المنتخب الأسترالي لملاقاة نظيره المصري مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

 

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات
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