شهيدان أحدهما طفل في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

استشهد طفل وشاب، وأصيب آخرون، صباح الجمعة، جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة في قطاع غزة، في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة آخر بعد أن ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قنبلة عليهما أثناء قيامهما بتعبئة المياه خلف المسجد العمري في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة.

كما استشهد الشاب عدي حسين اللوح (27 عامًا)، إثر استهدافه بمسيّرة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق الخروقات الإسرائيلية المستمرة، تعرضت المناطق الشرقية لبلدة حباليا شمالي القطاع ومدينة غزة لقصف مدفعي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء شمال القطاع.

وأفاد مراسل "فلسطين أون لاين " بإطلاق طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار شرقي مدينة غزة، في وقت أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي الإطار نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبان سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بينما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع ورصد تحليق منخفض للطيران المروحي والمسيّر في أجواء المنطقة.

وأمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن أن الحرب المستمرة منذ 1000 يوم تسببت في خسائر أولية مباشرة تُقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفق تقرير إحصائي شامل وثّق بالأرقام حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية والاقتصادية التي لحقت بالقطاعات الحيوية في القطاع.

وقال الإعلامي الحكومي، في بيان، إن الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعًا حيويًا تُقدّر بنحو 80 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين