فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدان أحدهما طفل في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

مستوطنون يستولون على عين مياه تخدم التجمعات البدوية شرق القدس

استقرار أسعار النفط في ظل زيادة التدفق عبر مضيق هرمز

65 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم تضييقات الاحتلال

قبل مواجهة مصر.. لاعب المنتخب الأسترالي "ينغي" يعتنق الإسلام

إرهاب المستوطنين يتصاعد.. اعتداءات عنيفة تطال الموطنين وممتلكاتهم في الضفة

من المفاجأة إلى الاستمرارية.. كيف أدارت المقاومة معركة طوفان الأقصى؟

هجوم 7 أكتوبر.. مفاجأة إستراتيجية غيرت وجه المنطقة

تحذير عاجل من بلديات غزة بشأن السباحة في البحر

الاقتصاد الإسرائيلي يدخل مرحلة الإنهاك والاستنزاف طويل الأمد

شهيدان أحدهما طفل في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

03 يوليو 2026 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

 استشهد طفل وشاب، وأصيب آخرون، صباح الجمعة، جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة في قطاع غزة، في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد طفل وإصابة آخر بعد أن ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قنبلة عليهما أثناء قيامهما بتعبئة المياه خلف المسجد العمري في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة.

كما استشهد الشاب عدي حسين اللوح (27 عامًا)، إثر استهدافه بمسيّرة إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي سياق الخروقات الإسرائيلية المستمرة، تعرضت المناطق الشرقية لبلدة حباليا شمالي القطاع ومدينة غزة لقصف مدفعي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء شمال القطاع.

وأفاد مراسل "فلسطين أون لاين " بإطلاق طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار شرقي مدينة غزة، في وقت أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي الإطار نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبان سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بينما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع ورصد تحليق منخفض للطيران المروحي والمسيّر في أجواء المنطقة.

وأمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن أن الحرب المستمرة منذ 1000 يوم تسببت في خسائر أولية مباشرة تُقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفق تقرير إحصائي شامل وثّق بالأرقام حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية والاقتصادية التي لحقت بالقطاعات الحيوية في القطاع.

وقال الإعلامي الحكومي، في بيان، إن الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعًا حيويًا تُقدّر بنحو 80 مليار دولار.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الاحتلال #قصف #اتفاق وقف اطلاق النار #نسف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة