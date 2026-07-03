الأطفال في زمن الحرب.. كيف يُبنى الخوف داخلهم؟

الطفل لا يولد خائفًا.

بل يولد وهو يحمل استعدادًا طبيعيًا لاكتشاف العالم بثقة وفضول.

لكن في زمن الحرب، لا يتغير العالم فقط حول الطفل.. بل يتغير العالم داخله أيضًا.

الخوف هنا لا يأتي كحدث مفاجئ، بل يُبنى تدريجيًا، طبقة فوق طبقة، حتى يصبح جزءًا من طريقة إدراكه للحياة.

الطفل لا يفهم الحرب، لكنه يشعر بها

من أولى خصائص الطفولة أن الإدراك المعرفي لا يسبق الإدراك العاطفي.

بمعنى أن الطفل قد لا يفهم “ما الذي يحدث”،

لكنه يشعر تمامًا “أن شيئًا غير آمن يحدث”.

صوت الطائرات.

تغير نبرة صوت الأهل.

الركض المفاجئ.

الإضاءة المقطوعة.

كلها إشارات لا تُفسَّر لغويًا، لكنها تُسجَّل نفسيًا بعمق.

وهكذا يبدأ الخوف دون كلمات.

البيئة غير المستقرة تصنع دماغًا يقظًا دائمًا

عندما يتكرر التهديد، يبدأ الجهاز العصبي للطفل بالعمل في وضع “الإنذار المبكر”.

وهذا يعني أنه يصبح:

- سريع الانتباه لأي صوت.

- حساسًا لأي تغيير في البيئة.

- ميّالًا للتوقع السلبي.

هذه ليست مبالغة في الخوف، بل تكيّف عصبي مع واقع غير آمن.

لكن المشكلة أن هذا التكيّف، رغم أنه يحمي الطفل لحظيًا،

قد يرهق جهازه النفسي على المدى الطويل.

الخوف يتعلم.. لا يُولد

الخوف في الحرب ليس شعورًا عشوائيًا، بل “تعلمًا” متكررًا.

كل مرة يربط فيها الطفل بين صوت معين وخطر،

أو بين حدث معين وألم،

تتشكل في دماغه شبكة ارتباطات جديدة.

ومع الوقت، قد لا يحتاج الطفل إلى حدث فعلي ليخاف؛

يكفيه “التوقع”.

وهنا يتحول الخوف من استجابة إلى نمط تفكير.

🍀الأهل كمرآة نفسية للطفل

الطفل لا يقرأ الواقع مباشرة فقط،

بل يقرأه عبر وجوه الكبار.

نبرة صوت الأم،

توتر الأب،

الصمت المفاجئ،

كلها رسائل أقوى من الكلمات.

وحين يكون الكبار أنفسهم في حالة قلق مستمر،

فإن الطفل يتعلم أن العالم مكان غير آمن “بطبيعته”،

وليس فقط في لحظات الخطر.

🍀الذاكرة العاطفية: ما لا يُنسى بسهولة

الأطفال لا يخزنون الأحداث كما يخزنها البالغون،

بل يخزنون “الإحساس” المرتبط بها.

قد ينسى الطفل تفاصيل يوم معين،

لكنه يتذكر:

- شعور الاختباء

- صوت البكاء

- إحساس فقدان الأمان

وهذا ما يجعل التجارب المبكرة في الحرب ذات أثر طويل المدى،

لأنها تُبنى في طبقة عاطفية عميقة من الذاكرة.

🍀حين يصبح الخوف جزءًا من التوقع اليومي

مع استمرار التعرض للتهديد، قد يحدث شيء أخطر من الخوف نفسه:

اعتياد الترقب.

أي أن الطفل لا يعيش الخوف فقط عند وقوع الخطر،

بل يعيش في انتظار احتمال وقوعه.

وهذا ينعكس في:

- صعوبة الاسترخاء.

- توتر دائم حتى في اللحظات الهادئة.

- صعوبة اللعب بحرية.

- حساسية عالية تجاه الفجأة.

🍀هل يمكن حماية الطفل نفسيًا في الحرب؟

الحماية لا تعني إلغاء الواقع،

بل تعني “تنظيمه نفسيًا”.

ومن أهم عوامل الحماية:

- وجود شخص بالغ هادئ نسبيًا حول الطفل.

- شرح بسيط ومناسب لعمره لما يحدث.

- احتواء الخوف بدل إنكاره.

- الحفاظ على روتين يومي قدر الإمكان.

فالطفل لا يحتاج إلى وعود بعدم وجود خطر،

بل يحتاج إلى شعور بأن هناك “من يحتضن الخطر معه”.

🍀الخلاصة

الخوف عند الأطفال في الحرب ليس ضعفًا،

بل نتيجة طبيعية لبيئة غير طبيعية.

لكن الخطورة الحقيقية ليست في لحظة الخوف نفسها،

بل في تراكمه دون احتواء،

وفي تحوله من استجابة مؤقتة إلى بنية نفسية دائمة.

ولهذا يبقى السؤال الأهم ليس فقط:

كيف نخفف الخوف لدى الطفل في الحرب؟

بل:

كيف نمنع الخوف من أن يصبح اللغة الوحيدة التي يتعلمها عن العالم؟

المصدر / فلسطين أون لاين