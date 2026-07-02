كيف علَّق الاحتلال على مرور 1000 يوم على حرب غزة

في متابعة لأهم ما أورده الإعلام العبري وأهم التصريحات لشخصيات داخل دولة الاحتلال، بمناسبة مرور ألف يوم على حرب الإبادة الجماعية على غزة، أظهرت هذه التصريحات تصاعدًا في الانتقادات الداخلية لأداء حكومة الاحتلال ومؤسساته العسكرية، وسط اعترافات بفشل تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، واستمرار المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت إن ألف يوم مرت على ما وصفها بـ"أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها"، ورغم ذلك لا تزال الحكومة عاجزة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول مسؤولية الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر.

وفي اعتراف لافت، أكد المحلل الإسرائيلي آفي يسخاروف في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحرب، رغم حجم الدمار والخسائر، لم تحقق أحد أهدافها الرئيسية، مشيرًا إلى أن حركة حماس بقيت قوية في قطاع غزة، وأن جناحها العسكري لم ينجُ من الحرب فحسب، بل بدأ إعادة ترميم قدراته، رغم اغتيال عدد من قادته واستهداف بنيته العسكرية.

كما هاجم عضو مجلس الحرب السابق غادي إيزنكوت حكومة الاحتلال، واصفًا ما جرى بأنه "ألف يوم من الفشل الأكثر خطورة منذ تأسيس الدولة"، معتبرًا أن "وصمة العار ستبقى على جبين أعضاء الكابينت" الذين أداروا الحرب منذ بدايتها.

وفي موازاة ذلك، كشفت وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 26,200 جندي منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم 9 آلاف إصابة جسدية و7700 إصابة تجمع بين الجوانب الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يفوق بنسبة 40% ما سُجل في الحروب الإسرائيلية خلال السنوات الثلاث السابقة.

وعلى المستوى الشعبي، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بانطلاق احتجاجات واسعة في مختلف مدن الاحتلال الإسرائيلي، شملت محيط "الكنيست" ومنازل وزراء الحكومة، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي رافقت الحرب.

وفي سياق الانتقادات، قالت والدة الأسير الإسرائيلي يغاف بوخشتاب، الذي قُتل في غزة خلال فترة أسره، إن "الضغط العسكري لم ينقذ الأسرى، بل ألحق الضرر بهم"، متهمة الحكومة بالمضي في خياراتها العسكرية رغم المخاطر التي واجهها المحتجزون.

كما وجّه الأسير الإسرائيلي السابق روم برسلافسكي رسالة للإسرائيليين قال فيها إن آثار أسره في غزة سترافقه مدى الحياة، داعيًا من لم يعيشوا أحداث السابع من أكتوبر إلى تقدير حياتهم واستيعاب حجم المعاناة التي عاشها الأسرى وذووهم.

وفي انتقاد غير مسبوق، قال الصحفي الإسرائيلي رون كحليلي إن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية"، معتبرًا أن عمليات القتل تُنفذ بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع.

في المقابل، شدد رئيس أركان جيش الاحتلال على أن "إسرائيل" تدخل "أطول حرب في تاريخها.

وتعكس هذه المواقف، بعد مرور ألف يوم على الحرب، اتساع دائرة الانتقادات داخل "إسرائيل"، وتزايد الإقرار بعدم تحقيق أهداف الحرب المعلنة وفشلها.

المصدر / فلسطين أون لاين