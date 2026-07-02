"مداد الخير" تزف 140 عريسًا وعروسًا من أبناء الشهداء في غزة

غزة/ فلسطين:

أعلنت حملة مداد الخير للإغاثة العاجلة، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الزواج الجماعي "أفراح رغم الجراح (2)"، والذي شهد زفاف 140 عريسًا وعروسًا من أبناء وبنات الشهداء في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المتضررة وتعزيز صمودها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.





وأكدت الحملة في بيان صحفي، الخميس، أن المشروع يجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي، ويأتي استمرارًا لجهودها في مساندة الفئات الأكثر تضررًا، ولا سيما أبناء الشهداء، من خلال تقديم الدعم الذي يسهم في التخفيف من الأعباء التي فرضتها الحرب.





وأوضحت أن تنفيذ هذه المرحلة جاء بعد نحو ثلاثة أشهر من إنجاز المرحلة الأولى للمشروع، والتي شهدت زفاف 100 عريس وعروس، ليرتفع بذلك إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى 240 عريسًا وعروسًا.





وأشارت الحملة إلى أن مشروع "أفراح رغم الجراح" يهدف إلى رسم البسمة على وجوه أبناء الشهداء وإحياء الأمل في نفوسهم، رغم ما خلفته الحرب من فقدان ومعاناة، مؤكدة مواصلة تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تلبي احتياجات الأسر المتضررة وتدعم تماسكها الاجتماعي.





وفي ختام بيانها، تقدمت حملة مداد الخير للإغاثة العاجلة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المحسنين والمحسنات والداعمين الذين أسهموا في إنجاح المشروع، مثمنة عطاءهم ودورهم في إدخال الفرحة إلى قلوب عشرات الأسر. كما أعربت عن أملها في استمرار دعم المبادرات الإنسانية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في التخفيف من آثار الحرب وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

















المصدر / فلسطين أون لاين