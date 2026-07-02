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5 قتلى و16 جريحًا بانفجار عبوة ناسفة داخل مقهى وسط دمشق

02 يوليو 2026 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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وزارة الداخلية السورية إنها باشرت إجراءاتها الميدانية فور وقوع الانفجار

أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرون، الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي وسط العاصمة السورية دمشق.

وقالت وزارة الداخلية السورية إنها باشرت إجراءاتها الميدانية فور وقوع الانفجار، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن عبوة ناسفة انفجرت داخل المقهى.

وأضافت الوزارة أن دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث عملت على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الانفجار لتأمين المنطقة وضمان سلامة المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية سورية بأن الجهات المختصة لا تزال تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الانفجار وتحديد المسؤولين عنه، في وقت تستمر فيه عمليات رفع الأدلة وتأمين موقع الحادث.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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