وثّق عضو المكتب السياسي في حركة حماس، باسم نعيم، 3503 خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ بدء سريانه، أسفرت عن استشهاد 1059 فلسطينيين وإصابة 3429 آخرين، إلى جانب استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية وحركة المسافرين عبر معبر رفح.

وأوضح نعيم، الخميس، في منشور على "إكس" نشره بالتزامن مع مرور ألف يوم على حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أن الخروقات شملت 1359 عملية إطلاق نار، و1546 عملية قصف، و145 توغلًا بريًا، و387 غارة جوية، و66 حالة اعتقال، و387 عملية نسف منازل، بمتوسط 13.3 خرقًا يوميًا.





وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار ارتفع إلى 1059 شهيدًا، بينهم 247 طفلًا و114 امرأة و32 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين 3429، بينهم 953 طفلًا و610 نساء و146 مسنًا.

وأضاف أن الاحتلال سمح بدخول 56,342 شاحنة مساعدات فقط، بما يعادل 35.7% من الاحتياج الفعلي، كما استمرت الانتهاكات بحق الصيادين، في حين لم يتمكن سوى 8,174 مسافرًا من أصل 22,400 من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، بنسبة 36.4%.

وأكد نعيم، في منشور عبر منصة "إكس"، أن مرور ألف يوم على الحرب يجسد حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني "دفع أثمانًا باهظة، لكنه نجح في امتحان الحرية والكرامة"، بينما "فشلت البشرية، وخاصة الغرب، في الدفاع عن إنسانيتها وقيمها".





وقال: "1000 يوم وشعبنا في غزة يُباد على الهواء مباشرة، وسنبلغ هدفنا حتمًا، لكن التاريخ سيحفظ قوائم الشرف لمن انتصر لإنسانيته، وقوائم العار لمن صمت أو دعم الإبادة."

وتأتي تصريحات نعيم بالتزامن مع مرور ألف يوم على اندلاع الحرب، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين