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التربية والتعليم تصدر توضيحًا بخصوص نتائج "التوجيهي"

02 يوليو 2026 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
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العادة جرت على إعلان النتائج بعد نحو 20 إلى 22 يومًا من آخر امتحان يتقدم له الطلبة

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي، صادق الخضور، أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعدًا رسميًا لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، مرجحًا أن يتم الإعلان عنها مع نهاية شهر تموز/يوليو الجاري أو مطلع آب/أغسطس المقبل.

وأوضح الخضور، في تصريحات صحفية، الخميس، أن العادة جرت على إعلان النتائج بعد نحو 20 إلى 22 يومًا من آخر امتحان يتقدم له الطلبة، مشيرًا إلى أن الامتحانات تنتهي يوم الأربعاء الموافق 8 تموز، فيما سيُعقد امتحان التربية الدينية إلكترونيًا يوم السبت، الأمر الذي سيسهم في تسريع عملية إعلان النتائج مقارنة بالأعوام السابقة، نظرًا لأن تصحيح هذا المبحث يتم إلكترونيًا.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية الواردة من مراكز التصحيح إيجابية، مؤكدًا أن الوزارة تعاملت مع جميع الملاحظات التي رُصدت خلال عملية التصحيح بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة الطلبة.

وجدد الخضور تحذير الوزارة من استغلال الطلبة عبر تصويرهم وإجراء مقابلات معهم ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي فور خروجهم من قاعات الامتحانات، خاصة في لحظات الانفعال، لما قد يترتب على ذلك من إساءة أو استغلال غير مناسب.

كما دعا إلى عدم إرباك المشهد التربوي، مؤكدًا جاهزية الوزارة لعقد امتحان التربية الدينية إلكترونيًا بطريقة تضمن العدالة والإنصاف وسهولة التقديم لجميع الطلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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