زيادة 40% عن كل حروب "إسرائيل".. 26,200 جندي أُصيبوا خلال حرب غزة

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد الجنود المصابين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 26,200 جندي، في حصيلة وصفتها بأنها تمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بإجمالي الإصابات التي سجلتها جميع حروب "إسرائيل" السابقة.

وأوضحت الوزارة في بيانات نشرتها منصات عبرية، الخميس، أن من بين المصابين 9,000 جندي تعرضوا لإصابات جسدية، فيما أصيب 7,700 جندي بإصابات نفسية إلى جانب إصابات جسدية، وذلك خلال 1000 يوم من الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وذكت صحيفة يديعوت أحرنوت، 2105 قتيلا في "إسرائيل" (مدنيا وعسكريا) منذ بداية الحرب الأطول في تاريخ "الدولة"، التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

ويرى مراقبون أن الأرقام المعلنة من قبل وزارة جيش الاحتلال، أنها أطلقت بعد سماح المؤسسة الأمنية والسياسية بنشرها، وأنها لا تعكس الحقائق على الأرض، إذ تعتمد سلطات الاحتلال على نهج إخفاء الخسائر والتقليل منها، وتضليل "الأعداء"، وذلك في إطار الحرب النفسية منذ بداية نشأتها.

وتعكس هذه الأرقام، وفق بيانات الوزارة، الارتفاع غير المسبوق في حجم الإصابات التي تكبدها جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب، مقارنة بالحروب السابقة التي خاضتها في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين