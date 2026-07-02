تصريح مهم من الدفاع المدني حول جثامين مجزرة عائلة الصفدي بغزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أن طواقمه تواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن جثامين 13 شهيدًا ما زالوا مفقودين تحت أنقاض عمارة سكنية تعود لعائلة الصفدي في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة، بعدما دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الدفاع المدني، في تصريح صدر عنه، الخميس، أن طواقمه تمكنت حتى الآن من انتشال رفات شهيدين من أصل 15 جثمانًا كانت مدفونة تحت ركام المبنى، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في ظل الظروف الميدانية الصعبة.

ودعا الصحفيين ووسائل الإعلام إلى توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، مؤكدًا استمرار جهوده في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي، الخميس، بيانا بمناسبة 1000 يوم على الإبادة في قطاع غزة، وثق فيه وجود (9,500) مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.

والسبت الماضي، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، في محاولة لاستعادة رفات آلاف الضحايا الذين ما زالوا مدفونين تحت الركام.

المصدر / فلسطين أون لاين