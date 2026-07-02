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كأس العالم 2026: صدام حاسم بين إسبانيا والنمسا في دور الـ32

02 يوليو 2026 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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كأس العالم 2026: صدام حاسم بين إسبانيا والنمسا في دور الـ32

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الخميس 2 يوليو 2026 نحو الملاعب الأمريكية، حيث تتواصل الإثارة في منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026. يشهد هذا الدور مواجهات إقصائية ترفع شعار "لا بديل عن الفوز" في رحلة المنتخبات نحو منصات التتويج.

تتصدر مواجهة إسبانيا والنمسا المشهد اليوم، وهي قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين "الماتادور" الإسباني بأسلوبه الهجومي الممتع، والمنتخب النمساوي الذي يتميز بالتنظيم الدفاعي الصلب والانضباط التكتيكي العالي.

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تفاصيل مباراة إسبانيا ضد النمسا

تُقام المباراة على أرضية "ملعب لوس أنجلوس" في كاليفورنيا، وسط ترقب كبير من الجماهير لمعرفة الطرف الذي سيحجز مقعده في دور الـ16.

 * توقيت مباراة اليوم حسب التوقيت المحلي للدول العربية:

   * 22:00 (10 مساءً) بتوقيت السعودية، فلسطين، ومصر.

   * 23:00 (11 مساءً) بتوقيت الإمارات.

   * 20:00 (08 مساءً) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

 * القنوات الناقلة: شبكة قنوات beIN Sports، وتحديداً عبر باقة beIN Max 1 و beIN Max 3.

 * المعلقون:

* يعلق عامر الخوذيري عبر قناة beIN Max 1.

* يعلق محمد بركات عبر قناة beIN Max 3.

* البث الرقمي: يمكن متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر تطبيق TOD.

هل سنشهد مفاجأة اليوم؟

يدخل المنتخب الإسباني المباراة كأحد المرشحين للعبور، مستنداً إلى خبراته الدولية وتشكيلته المليئة بالنجوم، بينما تطمح النمسا لإحداث مفاجأة كبرى والإطاحة بأحد عمالقة القارة الأوروبية.

في رأيك، هل سيتمكن المنتخب الإسباني من فرض هيمنته وحسم بطاقة التأهل، أم أن المنتخب النمساوي قادر على قلب الموازين وتجريد الماتادور من أحلامه في هذا المونديال؟

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المصدر / فلسطين أون لاين
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