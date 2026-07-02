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صحفي إسرائيلي: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة والضفة

02 يوليو 2026 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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أحد شهداء الإبادة من الأطفال في غزة

قال الصحفي الإسرائيلي رون كحليلي، إن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتنفذ عملية إبادة للشعب الفلسطيني.

وأضاف كحليلي في تصريحات نقلتها منصات عبرية، صباح الخميس، أن هناك قتل بالجملة مخطط مسبقا وبكميات هائلة من الناس في كل من الضفة وقطاع غزة.

وشدد على أن مقاتلي "الجيش الإسرائيلي" هم من ينفذ هذه الإبادة.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي صباح الخميس، 02 تموز، 2026 إحصائية شاملة بمرور 1000 يوم على حرب الإبادة الجماعية، رصدت بالأرقام عمق الكارثة الإنسانية والدمار الذي يهدد حياة 2.4 مليون نسمة في القطاع، ألقى خلالها الاحتلال 223,000 طن من المتفجرات، وحقق نسبة دمار شامل بلغت 90%.

كذلك توثق مؤسسات حقوقية ورسمية انتهاكات متصاعدة في الضفة الغربية، تتعلق في عمليات القتل والاعتقال والتدمير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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