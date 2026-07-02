القيادي نعيم: الدعوات لإلغاء دور الأونروا في غزة تمهد للتطهير العرقي ولا تحقق السلام

حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، من أن ما وصفه بـ"مجلس السلام"، الذي يفترض أن يمثل الشرعية الدولية استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، يسعى إلى تجاوز المجتمع الدولي وإقصاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة.

وقال نعيم، في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، إن هذا المجلس "ينصب نفسه بديلًا عن المجتمع الدولي"، معتبرًا أن التوجه لإلغاء دور الأونروا، التي وصفها بأنها "المؤسسة الأرسخ والأكثر شرعية" في غزة، يستند إلى الموقف الأمريكي في مجلس الأمن، ويتبنى رؤية إسرائيلية قديمة.

وأضاف أن هذه الخطوات لا تمثل مسارًا لتحقيق السلام، بل تشكل "وصفة للحرب والتطهير العرقي"، محذرًا من تداعيات المساس بدور الأونروا في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة.

وعبر منشور له على منصة إكس أمس الأربعاء، قال "مجلس السلام" إنه لا مكان في مستقبل القطاع لوكالة الأونروا، مؤكدا أنه يسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ"الاعتماد المستمر على المساعدات"، مضيفا أن "سكان غزة يستحقون أكثر من ذلك".

ومجلس السلام أحد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي اعتمدها البيت الأبيض يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى "مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

المصدر / فلسطين أون لاين