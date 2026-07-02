‏فجر وصباح اليوم.. اعتقالات واقتحامات وعمليات هدم في تصعيد إسرائيلي بالضفة

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، من إجراءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث نفذت حملات اعتقال واقتحام وتفتيش، بالتزامن مع عمليات هدم استهدفت منشآت زراعية ومنازل، في إطار الانتهاكات المتواصلة التي تطال الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات.

وفي الإطار اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، خمسة شبان من بلدة ميثلون وقرية صانور جنوب شرق جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت أربعة شبان وهم: إسلام نزار نعيرات، والطالب في الثانوية العامة عمرو أسامة ربايعة، وإبراهيم نائل نعيرات، ومحمد تيسير عساف بعد مداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.

اقتحام صانور واعتقال شاب

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صانور واعتقلت الشاب قتيبة أيسر مصطفى عيسة، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس، وفتشت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن آليات الاحتلال اقتحمت شارع 24 في المدينة، وحي المريج، وفتشت منازل هناك، وعبثت بمحتوياتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع بعض سكانها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي دوما هدمت سلطات الاحتلال براكسا زراعيا في قرية دوما جنوب نابلس.

هدم بركس وهدم منزلين

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت القرية فجرا، وهدمت براكسا زراعيا لتربية الحيوانات، يعود للمواطن ابراهيم عبد الرازق دوابشة.

كذلك شرعت قوات الاحتلال، بهدم منزل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل مكون من طابقين، مساحة كل طابق ٢٠٠ متر مربع، في منطقة "خربة الدير" يعود للمواطن علي محمود سليمان بحجة عدم الترخيص.

وأضافت ان قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من التنقل والوصول إلى مكان الحدث.

المصدر / فلسطين أون لاين