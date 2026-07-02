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ارتفاع حصيلة جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 141

02 يوليو 2026 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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من مكان جريمة قتل الطبيب

ارتفعت حصيلة جرائم القتل في الداخل المحتل عام 48 إلى 141 بعد مقتل شابين فجر الخميس في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق ساعات في حيفا والرينة.

وقتل الشاب محمد عبد زيدان في الثلاثينيات من عمره بعيد منتصف الليل في الرينة قضاء الناصرة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، قبل أن يقتل الشاب جوناثان ويليام خوري (18 عاما)، ويصاب آخران بجروح خطيرة، إثر جريمة إطلاق نار وقعت بعيد منتصف ليل الأربعاء في شارع "ههاغانا" بمدينة حيفا.

وشهدت البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الجاري، موجة جديدة من الجرائم، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في سلسلة من جرائم إطلاق النار، وتفجير المركبات التي ارتكبت في عدة بلدات ومدن.

141 قتيلا وقتيلة 

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 141 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد الجرائم المنظمة، وسط تقاعس الحكومة الإسرائيلية والشرطة عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء جرائم إطلاق نار، بينما تتواصل الانتقادات لأداء الشرطة بسبب فشلها في الحد من جرائم منظمات الجريمة، وعدم التوصل إلى مرتكبي العديد من الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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