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أمن المقاومة بغزة يعلن إعدام متخابر أدين باغتيال القائد عز الدين الحداد

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أمن المقاومة بغزة يعلن إعدام متخابر أدين باغتيال القائد عز الدين الحداد

01 يوليو 2026 . الساعة 23:24 بتوقيت القدس
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فلسطينيون حول جثمان عز الدين الحداد خلال تشييعه يوم 15 مايو 2026

أعلن "أمن المقاومة" في قطاع غزة، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق (م. م)، والذي أُدين بالارتباط مع مخابرات الاحتلال والتسبب في تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين خلال الحرب على القطاع.

وأضاف، في بيان، أن الشخص المدان "تسبب بارتكاب عدة مجازر أدت إلى ارتقاء العديد من أبناء الشعب الفلسطيني خلال حرب الإبادة على قطاع غزة".

كما اتهمه بالتورط في عمليات اغتيال استهدفت قيادات من فصائل المقاومة، كان آخرها اغتيال رئيس هيئة أركان كتائب القسام، عز الدين الحداد (أبو صهيب).

وأكد "أمن المقاومة" أن تنفيذ الحكم يأتي "بعد استنفاد جميع الإجراءات الثورية"، مشددًا على أن "هذا هو مصير العملاء المتعاونين مع الاحتلال والمتساوقين مع مخططاته".

ودعا البيان كل من "ارتبط مصيره بالاحتلال" إلى "العودة إلى الصف الوطني وتسليم نفسه لأجهزة أمن المقاومة"، كما اعتبر أن المتعاونين مع إسرائيل "لا يمثلون إلا أنفسهم، ويخالفون الأعراف والتقاليد الوطنية والعشائرية الفلسطينية".

وأكد "أمن المقاومة" أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي في مواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #العملاء #أمن المقاومة #عزالدين الحداد

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