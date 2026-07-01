هل ظهرت لك إضافة واتساب الجديدة لتحديثاته؟ هذه ميزاتها

بدأ تطبيق واتساب طرح ميزة أسماء المستخدمين (Usernames) تدريجياً للمستخدمين حول العالم، في تحديث يُعد من أبرز التغييرات التي يشهدها التطبيق خلال السنوات الأخيرة، إذ يتيح بدء المحادثات دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف، بما يعزز خصوصية المستخدمين ويمنحهم مرونة أكبر في التواصل.

وأعلن التطبيق أن الميزة أصبحت متاحة لعدد من المستخدمين، مع استمرار توسيع نطاق إطلاقها تدريجياً خلال الفترة المقبلة، بحيث سيتمكن الجميع من الوصول إليها تباعاً.

اسم مستخدم فريد

وستمكن الميزة المستخدم من إنشاء اسم مستخدم فريد يمكن مشاركته مع الآخرين بدلاً من رقم الهاتف، ما يسمح ببدء المحادثات دون الكشف عن الرقم الشخصي، وهو ما يُعد مفيداً عند التواصل مع العملاء أو المجتمعات أو الأشخاص الذين لا يرغب المستخدم في مشاركة بياناته الشخصية معهم.





كما يتيح واتساب للمستخدمين حجز أسماء المستخدمين نفسها التي يستخدمونها على منصتي إنستغرام وفيسبوك، بهدف توحيد الهوية الرقمية عبر تطبيقات شركة "ميتا". كذلك خصصت الشركة عدداً من أسماء الشخصيات العامة والعلامات التجارية المعروفة للحد من محاولات انتحال الهوية.

طبقة حماية

وأكد واتساب أن إطلاق أسماء المستخدمين لن يترافق مع إنشاء دليل عام للبحث عن الحسابات، إذ لن يتمكن أي شخص من بدء محادثة إلا إذا كان يعرف اسم المستخدم الكامل، في خطوة تهدف إلى تقليل الرسائل غير المرغوب فيها والحفاظ على مستوى مرتفع من الخصوصية.

ويعمل التطبيق أيضاً على توفير طبقة حماية إضافية تحمل اسم "Username Key"، وهي رمز تعريفي يساعد في التحقق من هوية الحساب الصحيح، خاصة عند تشابه أسماء المستخدمين أو للحد من محاولات الانتحال.

أكثر الخصائص طلبا من المستخدمين

وسيتمكن المستخدمون الذين وصلت إليهم الميزة من تفعيلها عبر التوجه إلى الإعدادات ثم الحساب واختيار اسم المستخدم (Username) لحجز الاسم المناسب، فيما ستواصل الشركة طرح الميزة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.

وتُعد ميزة أسماء المستخدمين في واتساب من أكثر الخصائص التي طالب بها المستخدمون منذ سنوات، إذ توفر إمكانية التواصل دون مشاركة رقم الهاتف، لتقرب التطبيق من مزايا تقدمها تطبيقات منافسة، مع الحفاظ على تركيز واتساب على الخصوصية والأمان لمليارات المستخدمين حول العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين