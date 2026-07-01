صدام مرتقب اليوم: إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية بدور الـ 32 .. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم، الأول من يوليو 2026، نحو ملعب المباراة لمتابعة المواجهة الحاسمة التي تجمع بين المنتخب الإنجليزي ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. يدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بطموح مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في البطولة، بينما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية لتقديم عرض قوي وتحقيق مفاجأة في هذا اللقاء المرتقب.

تفاصيل المباراة

* المناسبة: كأس العالم 2026 دور الـ32.

* أطراف اللقاء: إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.

* التاريخ: 1 يوليو 2026.

* توقيت المباراة:

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

* الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 17:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

* القنوات الناقلة ومتابعة البث المباشر:

يمكن للمتابعين مشاهدة اللقاء لحظة بلحظة عبر القنوات الحصرية الحاصلة على حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

* beIN Sports MENA Max 1.

* beIN Sports MENA Max 3.





نظرة على أداء منتخب إنجلترا

يقدم المنتخب الإنجليزي أداءً مستقراً في هذه النسخة من المونديال، حيث حقق نتائج قوية في مبارياته الأخيرة، مما يجعله يدخل اللقاء بروح معنوية عالية. وتظهر إحصائيات الفريق قدرة هجومية متميزة في حسم المباريات، مما يجعله مرشحاً قوياً للظهور بشكل متألق في مباراة اليوم أمام الكونغو الديمقراطية التي تسعى بدورها لتحدي الصعاب وإثبات حضورها في البطولة.

في ظل هذه المعطيات، من برأيك سيفرض سيطرته على وسط الملعب ويحسم بطاقة التأهل، وهل سنشهد مفاجأة تاريخية من المنتخب الكونغولي أمام "الأسود الثلاثة"؟

المصدر / فلسطين أون لاين