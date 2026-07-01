مستوطنون يقيمون بؤرة استيطان في الخان الأحمر شرقي القدس

أقام مستوطنون، الأربعاء، بؤرة استيطانية قرب تجمع “المهتوش” البدوي في منطقة الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة، بغية توسيع الاستيطان في المنطقة.

وقالت مصادر مقدسية في بيان، إن “المستوطنين الإسرائيليين شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين في تجمع المهتوش في الخان الأحمر شرقي المدينة”.

وأضافت المصادر أن إقامة البؤرة جاءت بعد أيام من مدّ المستوطنين خط مياه بين منازل التجمع، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار تصعيد يستهدف التضييق على البدو ومحاصرة مناطق رعي الأغنام وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.

وتقع منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وتعد من أكثر المناطق الفلسطينية استهدافا بالمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من أن تهجير سكانها سيقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

يأتي ذلك بعد يوم من تباهي وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتسريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، معلنا أن حكومته أقامت 160 مزرعة استيطانية ووافقت على أكثر من 100 مستوطنة جديدة منذ توليه منصبه.

ويعد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتعتبره الأمم المتحدة عقبة رئيسية أمام حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت "إسرائيل" والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، عبر القتل والاعتقال وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

وأسفر ذلك عن استشهاد 1173 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، واعتقال نحو 24 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين