آيزنكوت: نتنياهو يختلق مزاعم امتلاك إيران قنابل نووية لإخافة الإسرائيليين

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت، الأربعاء، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يخيف الرأي العام الإسرائيلي بادعاءات بشأن امتلاك إيران قنابل نووية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن آيزنكوت قوله، خلال مؤتمر عُقد في وسط "إسرائيل": "أدلى نتنياهو بتصريحات شائنة. لم تكن إيران تمتلك أي قنابل نووية على الإطلاق. إنه يختلق مزاعم لإخافة الرأي العام الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن آيزنكوت كان يشير إلى تصريحات أدلى بها نتنياهو، مساء الثلاثاء، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، قال فيها: "هاجمنا إيران مرتين لإنقاذ أنفسنا من الإبادة بالقنابل النووية التي كانت بحوزتهم بالفعل".

وكان آيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس أركان جيش الاحتلال بين عامي 2015 و2019، قد أعلن، الثلاثاء، عزمه الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وفي فبراير/شباط 2026، شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" عدوانًا على إيران استهدف منشآت عسكرية ومواقع للبنية التحتية، قبل أن تتوسع المواجهة إلى تبادل هجمات مباشرة.

كما نفذت "إسرائيل" في يونيو/حزيران 2025 عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها استهدفت برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية، فيما نفت طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

ولم يؤكد أي تقرير دولي حتى الآن امتلاك إيران أسلحة نووية.

وجاءت مقابلة نتنياهو مع القناة 14 اليمينية في وقت تستعد فيه "إسرائيل" لإجراء انتخابات عامة خلال الأشهر المقبلة.

وتتهم واشنطن و"تل أبيب" طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدًا لـ"إسرائيل" ودول إقليمية حليفة للولايات المتحدة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد أي دولة.

وتُعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وفق تقديرات دولية، رغم أنها لا تعلن ذلك رسميًا، كما أنها ليست خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية.

المصدر / وكالات