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مقتل شابين في جريمتين منفصلتين في الداخل المحتل

01 يوليو 2026 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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مكان جريمة القتل في شفاعمرو صباح اليوم الأربعاء

 قتل شابان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في جريمتي إطلاق نار منفصلتين الأربعاء، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفاعمرو، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري، في ظل استمرار موجة العنف التي تشهدها البلدات العربية.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 139 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال الإسرائيلية وشرطة الاحتلال بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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