غوتيريش يحذر من انهيار الأونروا بسبب أزمة التمويل ونفاد السيولة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باتت على وشك الانهيار نتيجة نقص التمويل، مؤكدا أن سبل عيش ملايين الأشخاص أصبحت مهددة.

ورأى غوتيريش أن أي خفض إضافي في تمويل الوكالة، قد "يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار".

ومنذ مطلع العام الحالي، اضطرت "الأونروا" إلى تقليص نطاق عملياتها بسبب الأزمة المالية التي تواجهها.

وفي كلمة خلال مؤتمر للمانحين خصص لدعم الوكالة الأممية، شدد غوتيريش على أن "سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت على المحك".

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الظروف المعيشية "المروعة للغاية" في قطاع غزة، وإلى عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وبحسب غوتيريش، تواجه "الأونروا" "قيودا شاملة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، في حين يهدد النقص الحاد في السيولة قدرتها على مواصلة عملها في المنطقة بأسرها.

وأعرب المسؤول الأممي عن صدمته من "الجهود المتواصلة لتهميش الأونروا وتقويضها"، مشيرا إلى حملات تضليل وإجراءات تشريعية وقيود عملياتية وعراقيل دبلوماسية وغيرها.

وعلى مدى سنوات، عارضت "إسرائيل" عمل الوكالة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لكنها صعدت انتقاداتها بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متهمة موظفين فيها بالمشاركة في الهجوم على "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين