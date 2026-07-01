بينهم 6 سيدات وصحفي.. الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 18 مواطنًا، بينهم ست سيدات وصحفي، خلال حملات دهم واقتحام في محافظات الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، بينهم سيدة، بعد مداهمة مدينة الخليل وبلدة حلحول. وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: عامر حمدي الجبريني، ووسيم سعيد زلوم، وعبد الله شكري الجنيدي، والمواطنة عطاف محمد رضوان بدر (66 عامًا)، إضافة إلى الدكتور وديع محمود البربراوي من بلدة حلحول.

كما اعتقلت قوات الاحتلال السائقين يزن يوسف الفروخ وإياد حامد المطور من مركبتهما على مدخل بيت عينون شرق الخليل.

وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل، من بينها منزل المواطن عبد الله الجنيدي، حيث استولت على مركبة من نوع "كيا" وألعاب من داخل المنزل، إلى جانب نصب حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة نعلين غرب المدينة، وهم: محمد عبد الكريم سرور (55 عامًا)، وشكري محمود الخواجا (58 عامًا)، ويوسف علي سرور (46 عامًا)، وموسى عبد الكريم سرور (58 عامًا)، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن صلاح الخواجا (58 عامًا) قبل أن تفرج عنه لاحقًا بعد تسليمه استدعاءً لمراجعة مخابرات الاحتلال، فيما اعتقلت المواطنتين جميلة دحو، وجميلة كنعان بعد مداهمة منزليهما في حي بطن الهوى بمدينة رام الله.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال امرأتين بعد اقتحام المدينة وقرية بيت دجن شرقًا. وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة ميسر الفقيه من منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي بمدينة نابلس، فيما اعتقلت المواطنة فاتن حنايشة عقب مداهمة منزلها في بيت دجن والاستيلاء على حاسوبها الخاص، علمًا بأنها تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما استولت على مبلغ مالي من منزل المواطن عقاب عامر.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حسن محمود عبد الجواد الفرارجة (72 عامًا)، والشاب أدهم جمال إبراهيم فراج (28 عامًا)، عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب المدينة ومداهمة منزليهما.

بالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مداخل قريتي مراح رباح والمنشية جنوب بيت لحم بالبوابات الحديدية، وهما المنفذان الوحيدان لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، كما تشكلان حلقة الوصل بين محافظتي بيت لحم والخليل، ما يزيد من معاناة المواطنين ويقيّد حركتهم وتنقلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين