المكسيك تقصي الإكوادور وتحجز مقعدها في دور الـ16 للمونديال

واصل منتخب المكسيك حملته الناجحة حتى الآن في بطولة كأس العالم، بعدما تأهل لدور الـ16 في المسابقة، عقب فوزه على منتخب الإكوادور بثنائية نظيفة صباح اليوم بتوقيت المنطقة العربية.

وتقدم المنتخب المكسيكي بهدف عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وأنهى منتخب الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه بييرو هينكابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وضرب منتخب المكسيك موعدا مرتقبا في دور الـ16 للبطولة في الخامس من يوليو/تموز الجاري، مع الفائز من مباراة منتخبي إنكلترا والكونغو الديمقراطية.

وكان منتخب المكسيك قد تأهل للأدوار الإقصائية بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت جنوب إفريقيا والتشيك وكوريا الجنوبية، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة.

وتغلبت المكسيك على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية للمونديال الحالي، قبل أن تفوز على كوريا الجنوبية 1-0، وعلى التشيك 3-0

في المقابل، صعد منتخب الإكوادور لمرحلة خروج المغلوب، بعد تواجده ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

وتواجد منتخب الإكوادور في المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت ألمانيا وكوراساو وكوت ديفوار، برصيد 4 نقاط، عقب فوزه في لقاء وخسارته وتعادله في مثلها.

وافتتح منتخب الإكوادوار مشواره في البطولة بالخسارة أمام كوت ديفوار 0-1، ثم سقط في فخ التعادل السلبي مع منتخب كوراساو، الذي شارك للمرة الأولى في المونديال، قبل أن يفجر مفاجأة مدوية بفوزهعلى المنتخب الألماني 2-1 في الجولة الأخيرة بالمجموعة.

ويأمل منتخب المكسيك في تكرار أفضل إنجازاته في كأس العالم بالتأهل لدور الثمانية، والذي تحقق حينما استضاف المسابقة على ملاعبه عامي 1970 و1986.

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب منتخب المكسيك، بغية افتتاح التسجيل مبكرا، وسدد روبرتو ألفارادو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع.

وحاول غيلبرتو مورا تهديد مرمى منتخب الإكوادور عندما استلم الكرة وسدد من مسافة بعيدة في الدقيقة الخامسة، لكن الكرة مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة التالية، تلقى لاعب منتخب المكسيكلويس رومو تمريرة وقرر تجربة حظه بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكن تسديدته افتقرت للدقة ومرت بعيدة للغاية عن القائم الأيمن.

وأضاع راؤول خيمينيز فرصة محققة لافتتاح التسجيل للمكسيك في الدقيقة السابعة، حينما تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لويس رومو، ليسدد ضربة رأس، غير أن الكرة مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

وعاد ألفارادو لتهديد مرمى الإكوادور بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة في الدقيقة 14، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تسفر عن شيء، فيما سدد مورا من يمين المنطقة في الدقيقة 16، مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وعلى عكس سير اللعب، أضاع جون يبواه فرصة محققة للإكوادور في الدقيقة 17، حينما انطلق بالكرة من الناحية اليسرى، وسدد من داخل المنطقة، بعدما راوغ الدفاع بمهارة، لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن قبل أن تذهب لركلة مرمى.





وترجم منتخب المكسيك سيطرته على مجريات اللقاء، بعدما أحرز خوليان كينيونيس هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 22.

وتلقى كينيونيس تمريرة بينية رائعة من ألفارادو، لينطلق بالكرة من الناحية اليسرى من قبل منتصف الملعب، حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يطلق قذيفة مدوية رائعة، واضعا الكرة على يمين حارس مرمى الإكوادورهيرنان غالينديز، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتعانق شباكه.

واستغل منتخب المكسيك حالة الارتباك التي عانى منها دفاع الإكوادور عقب هدف التقدم، بعدما أضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 32.

واستخلص خيمينيز الكرة من دفاع الإكوادور، ومرر الكرة إلى كينيونيس، الذي أعاد إليه الكرة من جديد، ليسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة بمهارة عالية في الزاوية اليسرى العليا للمرمى، داخل الشباك.

حاول منتخب الإكوادور التماسك والعودة إلى اللقاء من جديد، وقاد يبواه هجمة عنترية في الدقيقة 39، حينما انطلق بالكرة من الجانب الأيمن، قبل أن يصل بها لمنطقة الجزاء، ويوجه تسديدة متقنة، أبعدها راؤول رانخيل بصعوبة بالغة لركنية لم تستغل.

وكاد خيمينيز أن يعزز تقدم المكسيك، بعدما سدد ضربة رأس في الدقيقة 42، من متابعة لتمريرة عرضية من الجانب الأيمن، لكن الكرة علت العارضة بقليل، قبل أن يسدد من على حدود المنطقة في الدقيقة 45، إلى خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف على الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء.

واصل منتخب المكسيك نشاطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، وسدد روبيرتو ألفارادو من خارج المنطقة في الدقيقة 48، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى.

وأهدر سيزار مونتيس فرصة تسجيل الهدف الثالث للمكسيك في الدقيقة 66، بعدما تابع ركلة ركنية من الطرف الأيسر نفذها ألفارادو عرضية، ليسدد ضربة رأس، لكن غالينديز، أبعد الكرة بصعوبة بالغة لركنية، أسفرت عن ضربة رأس أخرى من اللاعب نفسه، مرت بجوار القائم الأيسر.

في المقابل، أضاع كيفين رودريغيز فرصة محققة لتقليص الفارق في الدقيقة 75، بعدما تسلم تمريرة أمامية، ليروض الكرة لنفسه قبل أن يسدد من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة بجانب القائم الأيمن.

وسدد مويسيس كايسيدو من خارج المنطقة في الدقيقة 86، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، لتتعدد بعدها التمريرات العرضية من كلا الجانبين دون خطورة على المرمى المكسيك.

ورد منتخب المكسيك بتسديدة من داخل المنطقة عبر أنخيلو بريسيادو، في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، علت العارضة بسنتيمترات، قبل أن يتوقف اللعب لبضع دقائق بعدما قام حكم المباراة بطرد لاعب الإكوادور بييرو هينكابي في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، عقب قيامه بالتحدث إلى لاعب المكسيك سانتياغو خيمينيز، وهو واضعا يده في فمه.

ولم يشهد الوقت المتبقي أي جديد، لينتهي اللقاء بانتصار مستحق للمكسيك على الإكوادور بثنائية نظيفة.

المصدر / وكالات