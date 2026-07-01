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أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق حتى مطلع الأسبوع المقبل

01 يوليو 2026 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح غربية -الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء الليل: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفًا في المناطق  الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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