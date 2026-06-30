فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خروقات متواصلة: شهيدان و17 إصابة في قصف بخان يونس

حماس تدعو لتطبيق خطة وقف الحرب

د.عبد الهادي الأغا يكتب: الانتصار في معركة الوعي من أكبر الانتصارات

التعليم تنشر رابط التسجيل للصف الأول وتوضح آلية التسجيل

مرصد "مسبار" يكشف تفاصيل حراك "26 يونيو" ويوثق هويات القائمين عليه وأماكن تواجدهم

سارع بالفحص.. هيئة البترول تصدر كشوفات غاز جديدة

إعلان مهم من وكالة "أونروا" لأولياء الأمور في قطاع غزة

وفد من حماس يصل القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

رسالة قرآنية من محرقة غزة

قمة كروية مرتقبة: كيف تشاهد مباراة فرنسا القادمة ضد السويد في كأس العالم 2026 ؟

أردوغان يهاجم "إسرائيل": لا نأخذ كلام من ارتكب الإبادة في غزة على محمل الجد

30 يونيو 2026 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
...
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلان "الحكومة الإسرائيلية" الاعتراف رسميًا بـ"الإبادة الأرمنية"، معتبرًا أن تصريحات "إسرائيل" في هذا الشأن تفتقر إلى المصداقية في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقال أردوغان في تصريح له، مساء الثلاثاء، معلقا على الاعتراف الإسرائيلي إن بلاده "لا تأخذ كلام العصابة التي ارتكبت الإبادة الجماعية في غزة على محمل الجد".

مجازر الأرمن

جاءت تصريحات أردوغان عقب إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين، موافقتها على الاعتراف بالمجازر التي تعرّض لها الأرمن في عهد الدولة العثمانية باعتبارها "إبادة جماعية"، وسط تصاعد التوتر مع تركيا.

وقال الرئيس التركي إن بلاده احتضنت اليهود في فترات تاريخية صعبة، مضيفًا: "لقد أنقذناهم من محاكم التفتيش ومن النازية ولجأوا إلينا، ولم ننظر إلى دينهم أو مذهبهم حينها، بل تعاملنا معهم بإنسانية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#رجب طيب #الحي الأرمني #آثار زلزال تركيا #بلال أردوغان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة