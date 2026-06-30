أردوغان يهاجم "إسرائيل": لا نأخذ كلام من ارتكب الإبادة في غزة على محمل الجد

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلان "الحكومة الإسرائيلية" الاعتراف رسميًا بـ"الإبادة الأرمنية"، معتبرًا أن تصريحات "إسرائيل" في هذا الشأن تفتقر إلى المصداقية في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وقال أردوغان في تصريح له، مساء الثلاثاء، معلقا على الاعتراف الإسرائيلي إن بلاده "لا تأخذ كلام العصابة التي ارتكبت الإبادة الجماعية في غزة على محمل الجد".

مجازر الأرمن

جاءت تصريحات أردوغان عقب إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين، موافقتها على الاعتراف بالمجازر التي تعرّض لها الأرمن في عهد الدولة العثمانية باعتبارها "إبادة جماعية"، وسط تصاعد التوتر مع تركيا.

وقال الرئيس التركي إن بلاده احتضنت اليهود في فترات تاريخية صعبة، مضيفًا: "لقد أنقذناهم من محاكم التفتيش ومن النازية ولجأوا إلينا، ولم ننظر إلى دينهم أو مذهبهم حينها، بل تعاملنا معهم بإنسانية".

المصدر / فلسطين أون لاين