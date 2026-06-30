التعليم تنشر رابط التسجيل للصف الأول وتوضح آلية التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية بقطاع غزة، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026م، للعام الدراسي 2026/2027.

🔹 الفئة العمرية المستهدفة:

يُقبل جميع الأطفال من مواليد 1 فبراير 2020م وحتى 31 يناير 2021م ضمن قاعدة بيانات المدارس الحكومية.

🔹 المدارس الخاصة:

تستمر المدارس الخاصة في قبول الطلبة من مواليد 1 فبراير 2020م وحتى 30 أبريل 2021م، وفق التعليمات المعتمدة من الوزارة.

🔹 الوثائق المطلوبة:

صورة هوية ولي الأمر

صورة شهادة ميلاد الطالب

رقم جوال فعال للتواصل

🔹 آلية التسجيل:

يتم التسجيل من خلال الرابط الرسمي:

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كما يمكن لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم عبر أقرب نقطة من مكان نزوحهم لضمان سهولة الوصول إلى المدارس المجاورة.

🔹 ملاحظات مهمة:

سيتم توزيع الطلبة مع بداية العام الدراسي على المدارس المجاورة لمكان السكن، وفق الطاقة الاستيعابية المتاحة في كل مدرسة.





المصدر / فلسطين أون لاين