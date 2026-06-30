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التعليم تنشر رابط التسجيل للصف الأول وتوضح آلية التسجيل

30 يونيو 2026 . الساعة 19:34 بتوقيت القدس
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يُسمح بتسجيل الطلبة الذين لم يلتحقوا بأي مسار تعليمي رسمي من مواليد 1 فبراير 2018م وحتى 31 يناير 2020م

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية بقطاع غزة، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026م، للعام الدراسي 2026/2027.

🔹 الفئة العمرية المستهدفة: 

يُقبل جميع الأطفال من مواليد 1 فبراير 2020م وحتى 31 يناير 2021م ضمن قاعدة بيانات المدارس الحكومية.

🔹 المدارس الخاصة: 

تستمر المدارس الخاصة في قبول الطلبة من مواليد 1 فبراير 2020م وحتى 30 أبريل 2021م، وفق التعليمات المعتمدة من الوزارة.

🔹 الوثائق المطلوبة:

صورة هوية ولي الأمر

صورة شهادة ميلاد الطالب

رقم جوال فعال للتواصل

🔹 آلية التسجيل: 

يتم التسجيل من خلال الرابط الرسمي:

اضغط هنا 

كما يمكن لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم عبر أقرب نقطة من مكان نزوحهم لضمان سهولة الوصول إلى المدارس المجاورة.

🔹 ملاحظات مهمة: 

سيتم توزيع الطلبة مع بداية العام الدراسي على المدارس المجاورة لمكان السكن، وفق الطاقة الاستيعابية المتاحة في كل مدرسة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الصف الأول #وزارة التربية والتعليم #التسجيل للصف الأول الابتدائي

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