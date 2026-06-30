قمة كروية مرتقبة: كيف تشاهد مباراة فرنسا القادمة ضد السويد في كأس العالم 2026 ؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم، الأول من يوليو 2026، نحو مواجهة نارية ضمن منافسات كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره السويدي في مباراة حاسمة يسعى فيها "الديوك" لمواصلة عروضهم القوية.

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء القادم بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة، مستنداً إلى تاريخ حافل في المواجهات المباشرة ضد السويد، حيث حقق الفوز في 4 من آخر 5 مواجهات جمعت بينهما. في المقابل، يطمح المنتخب السويدي إلى إحداث مفاجأة وتجاوز عقبة الفرنسيين في اختبار صعب يحدد ملامح المنافسة في المجموعة.

توقيت المباراة

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

الساعة 12:00 ليلاً (00:00): بتوقيت كل من السعودية وفلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان وقطر والكويت والبحرين واليمن.

* الساعة 10:00 مساءً (22:00): بتوقيت كل من المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة

لمتابعة أحداث هذه المواجهة المثيرة مباشرة، يمكن للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على شبكة قنوات beIN Sports، والتي تنقل اللقاء حصرياً عبر القنوات التالية:

* beIN Sports MENA Max 2

* beIN Sports MENA Max 4





ما قبل المباراة: أرقام وحقائق

تظهر الإحصائيات الأخيرة تفوقاً رقمياً للمنتخب الفرنسي، خاصة في النزعة الهجومية العالية، مع تسجيل أرقام قياسية في عدد الأهداف المسجلة في مبارياتهم الأخيرة. ومع ذلك، تبقى كرة القدم مليئة بالمفاجآت، حيث تترقب الجماهير التشكيلات النهائية التي سيعتمد عليها المدربون لحسم النقاط الثلاث في هذا اللقاء المصيري.

هل تعتقد أن المنتخب الفرنسي قادر على مواصلة هيمنته التاريخية على السويد، أم أننا على موعد مع مفاجأة مدوية تغير موازين المجموعة؟ شاركنا توقعك لنتيجة اللقاء في التعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين