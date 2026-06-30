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بالفيديو الجريمة تجتاح "إسرائيل".. قتيل بانفجار في حيفا

30 يونيو 2026 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
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انفجار سيارة في حيفا المحتلة

قُتل إسرائيلي إثر انفجار سيارة في مدينة حيفا المحتلة شمال "إسرائيل"، في حادث ترجح شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن يكون على خلفية جنائية، وذلك بعد يومين من تفجيرين مماثلين في يافا وحولون أسفرا عن مقتل إسرائيليين.

وقالت شرطة الاحتلال، الثلاثاء، إن فرقها، إلى جانب خبراء المتفجرات، باشرت التحقيق في ملابسات الانفجار الذي وقع في شارع "أحي إيلات"، فيما تمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع عقب انفجار المركبة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها عثرت على رجل فاقد للوعي داخل السيارة بعد إخماد النيران، قبل أن تعلن وفاته في المكان متأثرًا بإصاباته البالغة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن القتيل يُعد من الشخصيات البارزة في إحدى العصابات الإجرامية، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الانفجار يأتي ضمن موجة تصفيات جنائية تشهدها "إسرائيل" باستخدام سيارات مفخخة.

ويأتي الحادث بعد تفجير سيارة في مدينة يافا، الأحد، أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة طفله البالغ ست سنوات بجروح متوسطة، أعقبه في اليوم ذاته انفجار سيارة أخرى في مدينة حولون أسفر عن مقتل رجل آخر، وسط تحذيرات من تصاعد استخدام العبوات الناسفة في عمليات الاغتيال داخل الأوساط الإجرامية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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