لم تعد توفر الحماية اللازمة.. تحذير مهم لأمن المقاومة

حذرت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة، المواطنين من استخدام العبارات الرمزية أو ذات المعاني غير المباشرة في الاتصالات المتعلقة بالأمور الحساسة، التي قد تعطي نتائج عكسية من الناحية الأمنية، مؤكدًا أن أجهزة استخبارات الاحتلال تمتلك تقنيات متطورة وكوادر متخصصة قادرة على تحليل هذه العبارات وفك دلالاتها، بما قد يؤدي إلى كشف الأشخاص وتعريضهم للخطر.

وأوضحت المنصة، الثلاثاء، أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى استخدام عبارات مثل "صلِّ على النبي"، أو "تعال خذ ربطة الخبز"، أو "استلم الجمعية" كبدائل للإشارة إلى معلومات حساسة، إلا أن هذه الأساليب لم تعد توفر الحماية أو السرية المطلوبة.

وأشار "الحارس" إلى أنه رصد وقوع استهدافات مباشرة نتيجة الاعتماد على هذا النوع من التواصل، داعيًا إلى تجنب استخدام وسائل الاتصال التقليدية التي يسهل مراقبتها وتحليلها، والتعامل بأقصى درجات الحذر، مع التذكير بأن الاحتلال يراقب مختلف أشكال الاتصالات، سواء كانت نصية أو صوتية.

المصدر / فلسطين أون لاين