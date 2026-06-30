كاتب إسرائيلي: "الحكومة لا ترى مشكلة في امتلاء المقابر بجثث القتلى"

اتهم الكاتب والمحلل العسكري الإسرائيلي آفي أشكنازي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدفع إسرائيل نحو "حرب دائمة" في لبنان، منتقدًا توجهها للإبقاء على وجود عسكري طويل الأمد في الجنوب، وقال إن "الحكومة الإسرائيلية لا ترى مشكلة في امتلاء المقابر العسكرية بجثث أجيال من الجنود القتلى"، معتبرًا أن نهجها سيُبقي أجيالًا متعاقبة من الجنود في ساحات القتال.

وأوضح أشكنازي، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، الثلاثاء، أن حكومة نتنياهو تخلّت عن العقيدة الأمنية التي وضعها مؤسس "إسرائيل" دافيد بن غوريون، والتي تقوم على خوض جولات قتال قصيرة تتخللها فترات استقرار، لتتبنى بدلاً منها سياسة تقوم على استمرار الحرب والوجود العسكري لفترات طويلة.

وأشار إلى أن تصريحات وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تؤكد أن "إسرائيل" لا تنوي الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، وأن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد لبقاء طويل، في إطار خطة تهدف إلى إبعاد عناصر حزب الله عن الحدود وصولًا إلى نهر الليطاني، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح.

ونقل الكاتب عن كاتس زعمه بأن "إسرائيل لن تتراجع ولو مليمترًا واحدًا" قبل نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، مضيفًا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 2500 عنصر من الحزب في المنطقة الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني.

ورأى أشكنازي أن هذا النهج يعيد "إسرائيل" إلى تجربة "الشريط الأمني" في جنوب لبنان، محذرًا من أن أبناء وأحفاد الجنود الحاليين قد يجدون أنفسهم يقاتلون في الساحة نفسها مستقبلاً، كما انتقد ما اعتبره إضاعة الحكومة لمكاسب سياسية كان يمكن تحقيقها عقب العمليات العسكرية.

وأضاف أن خطط الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع العمليات في لبنان عُدلت بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم ربط الجبهة اللبنانية بالمواجهة مع إيران، فيما أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستعداد لاحتمالات استئناف المواجهة مع إيران إذا تطورت الأوضاع.

المصدر / فلسطين أون لاين