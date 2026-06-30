دموع والدة النجم إسماعيل صيباري تخطف الأضواء عقب مباراة المغرب وهولندا

مع إعلان صافرة حكم مباراة المغرب وهولندا، في نهائيات كأس العالم 2026، المقام حاليا في كل من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، فوز المغرب وانتزاعه بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي (دور الـ 16)، بركلات الترجيح، اشتعلت ثورة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي بطلتها والدة اللاعب النجم إسماعيل صيباري.

وفي لقطة عفوية خطفها عدسة أحد المصورين، احتضنت والدة اللاعب إسماعيل صيباري نجلها بعناق حار، ودموع على وجنتيها، ليتحول المشهد للقطة الأكثر تأثيرا في المونديال.

وبين لحظة وأخرى، تحولت منصات التواصل الاجتماعي على مختلف الصعد، إلى ساحة حقيقة للاحتفاء بهذه اللقطة العفوية، ومزجها بفرحة الانتصار العربي المغربي وتأهله إلى دور ثمن النهائي.

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المنتخب المغربي جدد ثقته بالجماهير العربية بعد انتزاعه بطاقة التأهل على حساب نظيره الهولندي بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح، إثر مواجهة حبست الأنفاس في دور الـ32، ليعيد الأمل للحصول والوصول إلى الربع الأخير كما كان حاله في المونديال السابق في قطر.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 بين المنتخبين، اللذين احتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي الذي حجز مقعده في الدور المقبل، لملاقاة منتخب كندا في الرابع من يوليو/تموز المقبل بمدينة هيوستن الأمريكية.

ولم يكن الاحتفاء بوالدة اللاعب صيباري مجرد احتفاء عابر، إذ أن للاعب قصة إنسانية قاسية، تختزل في سياقها قصة كفاح لافتة، حيث ولد بتشوه خلقي حاد في ساقيه، وفي سنوات طفولته الأولى بدى أن مستقبله الكروي يبدو كما لو كان دربا من المستحيل، لينطلق بعد ويحطم المستحيل ويقود منتخب بلاده لتجاوز منتخب الطواحين.

وراء كل حلم أم

أول المعلقين كان الاتحاد الأفريقي والذي اكتفى بعبارة واحدة مؤثرة بقوله :"وراء كل حلم.. أم تؤمن به".

وكالنار في الهشيم انتشر مقطع اللاعب المغربي الصيباري على وسائل التواصل الاجتماعي، متزامنة مع موجات من التعاطف والاعتزاز بالأم العربية، وتربيتها، وسهرها، واهتمامها، بأطفالها وأبناءها وصولا لوصولهم للنجومية.

وعلق مغردون: "عندما نرى لاعبي منتخب المغرب مع أمهاتهم، وكأن أمهاتهم أمهاتنا أيضا"، في إشارة إلى القيم الأسرية الدافئة التي باتت علامة مسجلة باسم "أسود الأطلس".

كما ربط المغردون بين دموع الأم وكلمات المعلق الرياضي على قناة بين الرياضية بعد تسجيل اللاعب صيباري ركلة الترجيح الأخيرة بكلمات "أنتم تصنعون التاريخ".

المصدر / فلسطين أون لاين