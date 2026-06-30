الأرصاد الجوية: أجواء شديدة الحرارة حتى الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، واستمرارها أعلى من معدلاتها السنوية العامة.

وأوضحت الدائرة أن الجو يكون اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الأجواء خلال ساعات المساء والليل تكون صافية بوجه عام ولطيفة في معظم المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب التوقعات، يستمر الجو يومي الأربعاء والخميس شديد الحرارة في معظم المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما يبقى البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، تفادياً لاندلاع الحرائق.

المصدر / فلسطين أون لاين