بركلات الترجيح.. باراغواي تقصي ألمانيا من مونديال 2026

فجّر منتخب باراغواي إحدى كبرى مفاجآت كأس العالم 2026 لكرة القدم، بإقصائه نظيره الألماني، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، من دور الـ32، بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الإثنين، على ملعب جيليت في فوكسبورو/ بوسطن الأميركية.

وافتتح خوليو إنسيسو التسجيل لباراغواي في الدقيقة 42، قبل أن يعادل كاي هافيرتس النتيجة لألمانيا في الدقيقة 54، في مباراة كان فيها المنتخب الألماني الطرف الأفضل، لكنه فشل في ترجمة أفضليته إلى فوز.

وفي ركلات الترجيح، أهدر من الجانب الألماني كل من هافيرتس والبديل نيكو فولتيماده وجوناثان تاه، في ظل تألق حارس باراغواي، أورلاندو خيل، فيما أضاع من الجانب الآخر البديلان أنتونيو سانابريا وفابيان بالبوينا.

وتُعد هذه الخسارة الأولى لألمانيا بركلات الترجيح في مشاركاتها المونديالية، بعدما كانت قد نجحت في حسم أربع مواجهات سابقة عبرها.

وتلتقي باراغواي في دور الـ16 الفائز من مواجهة فرنسا والسويد، المقررة الثلاثاء، في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرزي الأميركية.

المصدر / فلسطين أون لاين