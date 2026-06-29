العثور على جثة جندي إسرائيلي وسط ظروف غامضة

عُثر على جثة عسكري إسرائيلي في حادثة جديدة تأتي مع تزايد حالات انتحار الجنود، بينما تحقق الشرطة العسكرية في ملابسات الوفاة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الإثنين، أنه عثر على جثة الجندي وسط الكيان يوم الجمعة الماضي، دون الكشف عن هويته أو ظروف وفاته.

وأشارت إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، على أن تُحال نتائجه إلى النيابة العسكرية بعد استكماله، فيما أُبلغت عائلة الجندي بوفاته.

وتأتي الحادثة وسط حالة من التعتيم في "إسرائيل" على تزايد ظاهرة الانتحار بين جنود الجيش.

وسبق أن أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في 25 مايو/ أيار الماضي، بانتحار جندي إسرائيلي في الولايات المتحدة، متأثرا بمقتل عسكري مقرب منه خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ووفقا لتقرير سابق نشرته "هآرتس"، شهد عام 2025 انتحار 22 جنديا أثناء الخدمة، وهو أعلى معدل يسجله الجيش خلال 15 عاما، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشارت تقارير إسرائيلية في الأشهر الأخيرة إلى أن تصاعد حالات الانتحار بين العسكريين يرتبط بالتداعيات النفسية لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، المستمرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.