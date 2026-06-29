تحذير رسمي لجماهير كأس العالم في مدينة أمريكية

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29 يونيو 2026 . الساعة 18:58 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

يواجه المشجعون لدى وصولهم إلى منطقة دالاس-فورت ورث لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم، خطرا صحيا خفيا أثناء سيرهم إلى الملعب في مدينة خرسانية بُنِيَت لتناسب السيارات أكثر من المشاة.

وتشير تطبيقات الطقس إلى أن درجة الحرارة تبلغ 32 درجة مئوية، لكن درجة الحرارة على الرصيف تحت أقدامهم ستقترب على الأرجح من 50 درجة مئوية.

والفارق بين التوقعات الجوية وهذه الحرارة الشديدة هو الخطر الذي يواجههم في الطريق إلى الملعب، إذ يسير المشجعون من مواقف السيارات البعيدة ومحطات القطارات والساحات التي تغمرها أشعة الشمس الحارقة.

فكل خطوة على الأسفلت، وعبر البوابات الأمنية المعدنية، ومناطق المشجعين غير المظللة، تعني عبور "فخ حراري" غير مرئي لا تحذر منه تطبيقات الطقس.

وقالت جنيفر دان خبيرة الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "يمكن للخرسانة في الواقع أن تمتص بعضا من تلك الحرارة، خاصة عند السير على الأسفلت أو أي سطح من هذا النوع. تمتص الحرارة وتعكسها، مما قد يرفع درجة الحرارة أكثر على تلك الأسطح".

وأضافت: "لذلك من المهم جدا الانتباه إلى ما تشعر به أثناء السير على تلك الأسطح، خاصة عند قطع مسافات طويلة".

وبرأي المشجع السويدي فيكتور بلومدال: "الوضع جنوني. لم أعتد عليه بعد. أنا فقط أحاول أن أتحمله… وأبحث عن طرق للتكيف".

وحذرت خبيرة الأرصاد دان قائلة: "إذا كنت تعتقد أنك بخير، فقد تتأثر بسهولة بآثار الحرارة في غضون بضع دقائق. إذا بدأت تشعر بالإرهاق أو الحرارة أو حتى بحروق الشمس، فقد حان الوقت للبحث عن مكان للاحتماء".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#الأرصاد الجوية #درجات الحرارة #كأس العالم 2026

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