برّي: الاتفاق مع "إسرائيل" لن يمر ولن يُنفذ

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن "اتفاق الإطار" الذي وقّعته بيروت مع الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن برعاية أميركية عبارة عن "إملاءات"، مشدداً على أنه "أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار/ مايو 1983، ولن يمر ولن يُنفّذ".

وحذر بري في تصريحات صحافية، اليوم الإثنين، من الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تُستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي، موضحاً أن وصفه للاتفاق بأنه "فتنة" هو أقصى درجات التحذير السياسي، كونه يهدد وحدة لبنان واللبنانيين ويستدرجهم إلى مواجهة تخدم الاحتلال أولاً وأخيراً.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، كشف بري عن انقطاع التواصل بينهما قائلاً: "لا يتصل بي ولا أتصل به".

وأبدى موقفاً حاسماً يرفض ما يُتداول بشأن وجود توجه لإقالة قائد الجيش رودولف هيكل.

وعد أن المؤسسة العسكرية "خط أحمر وتشكل عمود الاستقرار الوطني وضمانة السلم الأهلي".

وأوضح رئيس مجلس النواب أن وزراء حركة "أمل" لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يُطرح فيها الاتفاق، بل سيحضرون لمواجهته والتعبير عن موقفهم الدستوري والسياسي الرافض له.

ولفت إلى أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان لانتزاع حقوقه وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل "تكمن في المسار التفاوضي الأميركي الإيراني"، وأن أي تفاوض منفرد بشروط أميركية وإسرائيلية لن يؤدي إلا لإطالة أمد الاحتلال.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: