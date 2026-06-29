"بتسيلم":"إسرائيل" قتلت 1086 فلسطينيًا بالضفة منذ أكتوبر 2023

وثق مركز حقوقي إسرائيلي، قتل جيش الاحتلال 1086 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 241 طفلًا وفتى.

وقدّر مركز "بتسيلم" الحقوقي، في بيان، اليوم الاثنين، أن نحو واحد من كل 4 فلسطينيين قتلتهم "إسرائيل" في الضفة خلال هذه الفترة كان قاصرًا.

وأوضح أن 21 طفلا وفتى قُتلوا رغم عدم مشاركتهم في أي مواجهات، حتى عندما شهدت محيطاتهم مواجهات تخللتها عمليات رشق حجارة أو إلقاء عبوات أو إطلاق نار.

وأحصى قتل الاحتلال 13 طفلا وفتى بزعم رشقهم الحجارة باتجاه قوات أو طرق، دون تسجيل إصابات في صفوف قوات الاحتلال.





واعتبر أنها أعلى حصيلة للأطفال والفتيان الفلسطينيين الذين قتلتهم "إسرائيل" في الضفة منذ احتلالها بالعام 1967.

جاء ذلك خلال تقرير لـ "بتسيلم" يوثق حالات الأطفال والفتيان الفلسطينيين الـ54 الذين قال إن قوات الاحتلال قتلتهم في الضفة خلال العام 2025.

وأكد المركز الحقوقي أن القتل الواسع للأطفال والفتيان الفلسطينيين ليس نتيجة أخطاء فردية أو تجاوزات للتعليمات، بل ثمرة سياسة إسرائيلية توسع الحالات التي يُسمح فيها بإطلاق النار وقتل الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتوفر الحماية لمطلقي النار.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: