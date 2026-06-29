أبو عبيدة يشيد بتصدي أبطال "عابدين" ويدعو لإفشال "إسرائيل الكبرى"

أشاد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، ببسالة أبطال الشعب السوري الذين هبّوا للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين جنوبي سورية بأدواتهم البسيطة، رافضين الخنوع أو القبول بالعدوان واحتلال أرضهم.

وأكد أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، اليوم الاثنين، أن العدوان الإسرائيلي على سورية هو امتداد للعدوان على فلسطين ولبنان وشعوب الأمة، ومحاولة لتطبيق مشروع "إسرائيل الكبرى" الخبيث، وفرض وقائع جديدة على حساب شعوبنا وبلداننا.

وقال إنه "ينبغي للأمة بكل شعوبها وطوائفها أن تَئِد هذه الخرافة في مهدها وتُفشلها قبل فوات الأوان".

وكان أهالي القرية الريفية، أقدموا، أمس، على قطع الطرقات أمام قوات الاحتلال عبر ملئها بالحجارة، لمنع توغلاتهم، ليقوم الجنود بإطلاق النار على المدنيين وقصف البلدة بالمدفعية ونيران رشاشات المروحيات في وقت لاحق.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: