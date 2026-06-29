نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 4 طلبة طيلة امتحانات الثانوية العامة

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها القمعية لاستهداف طلبة الثانوية العامة أثناء تقديم امتحاناتهم السنوية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد نادي الأسير، في بيان، اليوم الاثنين، بأنه كان من بين ضحايا هذه السياسة أربعة طلبة من المرحلة الثانوية، اعتُقلوا خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة.

وذكر أنه سبق أن اعتقلت قوات الاحتلال، قبل العام الجاري وخلاله، 65 طالبًا وطالبة من طلبة الثانوية العامة.

وأوضح أن الطلبة المعتقلين هم: فجر أحمد المشني (17 عامًا) من بلدة الشيوخ، وقد حُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وصلاح الدين محمد العزة (18 عامًا) من مخيم الفوار وهو جريح، وأسيد مصطفى عمور (17 عامًا) من بلدة رمانة، وعبد الكريم عيسى صافي (17 عامًا) من مخيم الجلزون.

وأشار إلى أن الاحتلال صعّد منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

وأكد أن ذلك يأتي في سياق حملات الاعتقال الواسعة التي طالت عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال إن سلب الأسرى حقهم في التعليم شكّل أحد أبرز التحولات الخطيرة التي فرضتها منظومة السجون في أعقاب الإبادة الجماعية.

وأضاف أن منظومة السجون تمارس اليوم سياسة متكاملة تقوم على التعذيب الممنهج والإذلال والتنكيل، بهدف تحطيم الأسرى نفسيًا وجسديًا، وهي ممارسات تطال أيضًا الأسرى الأطفال والطلبة المعتقلين.

ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء الجرائم المتصاعدة التي يتعرض لها الطلبة المعتقلون، والعمل بشكل عاجل على الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة استهداف الطلبة وحرمانهم من حقهم في التعليم،

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: