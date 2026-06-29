إصابات خطيرة في تفجير عبوة بمقر قيادة لـ"الكوماندوز" الإسرائيلي جنوبي لبنان

أُصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الاثنين، إثر تعرض مقر قيادة ميداني تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتفجير عبوة ناسفة في جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن العبوة الناسفة استهدفت بشكل مباشر مقر القيادة الأمامي الخاص بنائب قائد "لواء الكوماندوز" في جيش الاحتلال.

وأوضحت أن الهجوم تسبب بأضرار مادية وإصابات مباشرة في صفوف الحراس والجنود المتواجدين في المحيط.

وأفادت بأن أحد الجنود المصابين يعاني من جراح بالغة الخطورة وصفت بأنها "في حال الخطر الشديد"، بينما وُصفت جراح الجندي الآخر بالمتوسطة.

وعلى الفور، هرعت طائرات الإسعاف العمودي التابعة لجيش الاحتلال إلى موقع الانفجار تحت غطاء جوي مكثف، حيث تم نقل الجنديين المصابين عبر مروحية عسكرية إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا المحتلة نظراً لخطورة وضعهما الصحي ولتلقي العلاج العاجل.

وتأتي هذه العملية في ظل تصعيد عسكري وسياسي محتدم تشهده الجبهة الشمالية، حيث يواصل جيش الاحتلال محاولات التوغل البري وتثبيت نقاط مراقبة متقدمة داخل القرى اللبنانية الحدودية، مستعينا بنخبة قواته مثل "لواء الكوماندوز" للتعامل مع الطبيعة الجغرافية الوعرة وحرب العصابات التي ينتهجها "حزب الله" في لبنان.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: