الشرطة تحبط تهريب 48 ألف حبة مخدرة في خان يونس

أعلنت شرطة مركز القرارة بمحافظة خان يونس، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة شرقي المدينة، كانت في طريقها للتسريب عبر العصابات العميلة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة إلقاء القبض على أحد المتورطين في العملية.

وأفاد مدير مركز شرطة القرارة بأن معلومات استخبارية وردت للأجهزة الأمنية مساء الأحد، تفيد برصد تحركات مشبوهة لأحد الأشخاص في محيط "مدينة حمد السكنية"، وعلى إثرها جرى تكليف قوة شرطية بمتابعة الموقف ومراقبته.

وذكر أنه بعد ساعات من الرصد والمتابعة الميدانية، تمكنت القوة من توقيف المشتبه به، ويمز له بالحروف (ع. ح - 30 عاماً)، وبحوزته 48 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، كانت مخبأة بطريقة تمويهية داخل "جالون مياه".

وأظهرت التحقيقات الأولية مع الموقوف، أنه تسلّم الشحنة المخدرة من شخص آخر استقل دراجة نارية وقدم من المنطقة الشرقية لبلدة القرارة، حيث تنشط العصابات المرتبطة بالاحتلال، قبل أن يلوذ الأخير بالفرار عائداً إلى ذات المنطقة.

وأكدت الشرطة تحويل المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص الإداري بدائرة مكافحة المخدرات، بهدف استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وشددت قيادة المركز في ختام تصريحها، على استمرار الجهود الأمنية لحفظ أمن المجتمع واستقراره، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول تهديد السلم الأهلي والمجتمعي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: