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حصيلة ضحايا زلازالي فنزويلا ترتفع إلى 1450 قتيلا

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حصيلة ضحايا زلازالي فنزويلا ترتفع إلى 1450 قتيلا

29 يونيو 2026 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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الآلاف لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 1450 شخصا على الأقل، مع إصابة أكثر من 3200 آخرين، حسبما أعلنت السلطات الأحد.

ووفقا لرئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، فإنه يعتقد أن الآلاف لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وتتلاشى الآمال في العثور على ناجين مع مرور كل ساعة، على الرغم من أن الآلاف من عمال الإنقاذ من فنزويلا و24 دولة أخرى يواصلون البحث وسط الأنقاض.

وقال رودريغيز إن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و 7,5 درجة وضربا البلاد بشكل متتال يوم الأربعاء، قد أعقبتهما 430 هزة ارتدادية.

وأفيد بوقوع أسوأ الأضرار والتدمير في ولاية لا غوايرا الساحلية وفي العاصمة كاراكاس، حيث سويت مربعات سكنية كاملة من المباني الشاهقة بالأرض.

وقد تم نشر نحو 30 ألف فرد من عمال الطوارئ الفنزويليين و2700 من خبراء الإنقاذ من الخارج للبحث عن ناجين.

ويحذر الخبراء من أن النافذة الزمنية الحرجة للعثور على ناجين تضيق بحدة بعد مرور 72 ساعة، مما يثير المخاوف من نفاد الوقت بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض.

ووفقا لأحدث تقييم للأضرار، فقد انهار تماما أو تضرر بشدة أكثر من 2500 مبنى سكني ومنشآت أخرى، بما في ذلك نحو 780 منزلا و 38 مستشفى.

المصدر / وكالات
#زلزال #فنزويلا

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