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آيزنكوت يهاجم نتنياهو: يقود "إسرائيل" نحو انحدار تاريخي

28 يونيو 2026 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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غادي آيزنكوت

شن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، هجومًا حادًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بقيادة "إسرائيل" "بشكل أعمى نحو انحدار تاريخي غير مسبوق".

وقال آيزنكوت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن السياسات التي تنتهجها حكومة نتنياهو تدفع "إسرائيل" إلى مرحلة وصفها بـ"الانحدار التاريخي"، منتقدًا طريقة إدارة الحكومة للملفات السياسية والأمنية.

وتأتي تصريحات آيزنكوت في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية لأداء حكومة نتنياهو، على خلفية التطورات الأمنية والسياسية والانقسامات الداخلية المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إسرائيل #نتنياهو #آيزنكوت #انقسامات إسرائيلية

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