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داخلية غزة: تسجيل المواليد يقتصر على العائدين بعد إثبات دخولهم

28 يونيو 2026 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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لا تسجل أي مولود جديد ما لم يتم إثبات دخوله إلى القطاع

أكدت مديرية الأحوال المدنية بوزارة الداخلية – الشق المدني في قطاع غزة، استمرارها في تسجيل المواليد الجدد العائدين إلى القطاع وفقًا للنظام والقانون، مشددة على أنها لا تسجل أي مولود جديد ما لم يتم إثبات دخوله إلى القطاع.

وحذرت المديرية، في بيان صدر عنها، المواطنين من التجاوب مع الإعلانات الصادرة عن بعض شركات ومكاتب السفر أو كتبة العرائض بشأن إجراءات تسجيل المواليد، أو دفع أي مبالغ مالية لهم مقابل هذه الخدمات.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المكاتب والشركات المخالفة التي تروج لمثل هذه الإعلانات أو تستغل المواطنين، داعية الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بخدمات تسجيل المواليد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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