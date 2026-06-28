لأول مرة.. حكومة الاحتلال تعترف بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على مقترح قدمه وزير خارجيتها جدعون ساعر يقضي باعتراف "إسرائيل" رسميًا بـ"الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية"، تمهيدًا لإحالته إلى "الكنيست" لاستكمال الإجراءات التشريعية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، ينص مشروع القانون على اعتراف رسمي من "إسرائيل" بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"، إلى جانب إدانة أي محاولات لإنكارها أو التقليل من شأنها أو تشويه وقائعها.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من امتناع حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة عن اتخاذ خطوة رسمية بهذا الاتجاه، رغم الدعوات المتكررة للاعتراف بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن مطلع القرن العشرين.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الإبادة الجماعية للأرمن تمثلت في عمليات قتل جماعي وتهجير قسري استهدفت الأرمن في أراضي الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، ونُفذت على يد حكومة "جمعية الاتحاد والترقي".

ويُعد 24 نيسان/أبريل 1915 التاريخ الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره بداية هذه الأحداث، رغم وقوع أعمال قتل ومجازر بحق الأرمن منذ منتصف عام 1914.

المصدر / فلسطين أون لاين