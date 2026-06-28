حماس تنعى القسامي مجدي أبو عرة

نعت حركة حماس المجاهد في كتائب القسام مجدي نور الدين أبو عرة، من بلدة عقابا شمال طوباس، وذلك عقب إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستشهاده واحتجاز جثمانه منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد نحو عام ونصف من التكتم على مصيره.

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي، الأحد، إن الشهيد أبو عرة ارتقى إلى جانب رفيقيه القساميين محمد سميح كامل غنام وكرم حاتم محمد أبو عرة، إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبتهم في منطقة سهلية على أطراف بلدة عقابا في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأضاف مرداوي أن عمليات الاغتيال التي ينفذها الاحتلال بحق المقاومين "لن تفت في عضدهم"، مؤكداً أن دماء الشهداء ستبقى "نبراساً يضيء طريق القدس والتحرير". كما وصف احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد وإخفاء مصيره طوال هذه الفترة بأنه "جريمة مضاعفة تعكس سادية الاحتلال وغطرسته".

وكانت مصادر من عائلة الشهيد قد أفادت بأن سلطات الاحتلال أبلغتها باستشهاد مجدي أبو عرة واحتجاز جثمانه منذ نحو عام ونصف، بعد أن ظلت تتكتم على مصيره منذ تنفيذ عملية الاغتيال.

وأسفر القصف الإسرائيلي آنذاك عن استشهاد القساميين الثلاثة، فيما أصيب رابعهم، الأسير القسامي أيمن ناجح غنام، الذي اعتقلته قوات الاحتلال لاحقاً بعد اقتحام قوة خاصة أحد مستشفيات مدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهداء الثلاثة كانوا قد أمضوا أشهراً في حالة مطاردة، وسط ملاحقة مكثفة من قوات الاحتلال، قبل أن يتم اغتيالهم في العملية. كما اقتحمت قوات الاحتلال عقب القصف مستشفى طوباس التركي الحكومي في محاولة للوصول إلى الجثامين واعتقال المصاب، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعد نقلهم إلى مكان آخر.

وأكد مرداوي أن المقاومة ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مشدداً على أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه "لن تمر دون رد"، وداعياً الشباب في الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد العمل المقاوم بمختلف أشكاله.