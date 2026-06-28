الاقتصاد تتلف كميات ضخمة من الأجبان واللحوم التالفة وتلاحق المخالفين

أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد الوطني، كميات كبيرة لأغذية فاسدة ولاحقت المنشآت المخالفة غرب محافظة غزة .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه ضمن استراتيجيتها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وملاحقة المخالفين، نفذت طواقم حماية المستهلك في غزة جولة رقابية وفنية واسعة النطاق، استهدفت مخازن كبار التجار والمستوردين والمنشآت الغذائية، لضمان مطابقة السلع المعروضة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية الشديدة.

وذكرت أن الجولة الميدانية أسفرت عن تنفيذ عمليات إتلاف ضخمة لمواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالتنسيق مع بلدية غزة.

وأشارت إلى أنه وبناءً على المعاينة الفنية والظاهرية المقررة من مفتشي الوزارة، تم الاتلاف الفوري لأكثر من 4 أطنان (4,000 كجم) من الجبنة البيضاء تم إعدامها بالكامل في مكب النفايات التابع لبلدية غزة.

كما جرى اتلاف أكثر من 500 كجم من الدجاج والكبدة تم ضبطها وإتلافها إثر انبعاث روائح كريهة وبدء التحلل البكتيري وتغير الخواص الطبيعية للحوم نتيجة خلل التبريد.

ونوهت الوزارة إلى أنه تم اتلاف أكثر من 55 كجم من الجيلي الإسرائيلي لعدم مطابقته للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية وظهور علامات تلف عليها.

وذكرت أنه في إطار خطة المتابعة اللاحقة للتأكد من تصويب الأوضاع القانونية والصحية، قامت الطواقم بزيارة تفتيشية مفاجئة لـ "مخبز آلي" كان قد حُرر بحقه محضر ضبط سابق، حيث جرى التدقيق في مدى التزامه بالشروط الصحية والبيئية الممنوحة له، وتأكيد الطواقم على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال العودة للمخالفة.

وأكدت أنه جرى متابعة جدية لأصحاب محلات المأكولات الشعبية ومراقبة مدى التزامهم بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة.

وشددت على أن سلامة المواطن فوق كل اعتبار، وأن طواقمنا ستبقى العين الساهرة في الميدان لضبط وتطهير كافة التجاوزات.

المصدر / فلسطين أون لاين