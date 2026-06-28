الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بينهم صحفي خلال اقتحامات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 15 مواطنًا، بينهم صحفي، خلال حملات دهم واقتحام طالت محافظتي نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، تخللها إغلاق مداخل إحدى القرى وتحطيم مركبة في بلدة سبسطية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنًا من مدينة نابلس، وهم: عبد الرحمن علاء المصري من شارع السكة في المدينة، ووائل عرفات، وحمزة عرفات من منطقة الجبل الشمالي، وبراء طه سعد من مخيم عسكر القديم، وأُبَي حسن حمادنة، وأدهم تحسين شولي من عصيرة الشمالية، وسمير أقطش من بلدة بيتا، وثائر هاني مسعود، ونضال حكمت سيف، وأمين دسوقي، وحمزة دسوقي من بلدة برقة، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وأغلقت مداخلها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وفي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سامر درويش والصحفي أنس الحواري، خلال اقتحام متواصل للبلدة منذ ساعات الفجر.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل وفتشتها، كما حطمت مركبة تعود ملكيتها للمواطن حافظ كايد.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل ذويب (29 عامًا)، ويزن عيسى سالم حماد (28 عامًا)، بعد اقتحام مدينة بيت ساحور ودهم منزليهما وتفتيشهما، فيما احتجزت شقيق الأول، سيف الله ذويب، لفترة من الوقت قبل الإفراج عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين